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Інтер узгодив умови переходу Енріке

Олександр Булава — 10 травня 2025, 16:48
Інтер узгодив умови переходу Енріке
Луїс Енріке
ФК Марсель

Інтер узгодив умови особистого контракт з 23-річним бразильським вінгером Марселя Луїсом Енріке.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Гравець підпише довгостроковий контракт – до літа 2030 року із зарплатнею у 2,5 млн євро на рік.

Наразі "нерадзуррі" ведуть активні переговори з представниками французького клубу, щоб завершити перехід футболіста.

Енріке у поточному сезоні відіграв 34 матчів, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Марсель оцінює трансфер гравця у 30–35 млн євро з урахуванням бонусів.

Напередодні стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.

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