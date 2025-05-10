Інтер узгодив умови переходу Енріке

Інтер узгодив умови особистого контракт з 23-річним бразильським вінгером Марселя Луїсом Енріке.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Гравець підпише довгостроковий контракт – до літа 2030 року із зарплатнею у 2,5 млн євро на рік.

Наразі "нерадзуррі" ведуть активні переговори з представниками французького клубу, щоб завершити перехід футболіста.

Енріке у поточному сезоні відіграв 34 матчів, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Марсель оцінює трансфер гравця у 30–35 млн євро з урахуванням бонусів.

Напередодні стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.