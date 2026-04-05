Ліон з Яремчуком розписав мирову з Анже, Монако переграло Марсель у 28 турі Ліги 1

У неділю, 5 квітня, низкою матчів продовжилася програма 28 туру французької Ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок в Анже, де місцевий колектив зіграв внічию з Ліоном. Український нападник "ткачів" Роман Яремчук вийшов на поле на 55-й хвилині гри.

Пізніше відбулися ще кільки поєдинків першості, у яких Гавр розписав нічию з Осером, Лор'ян не виявив сильнішого у зустрічі з Парижем, також мировою розійшлися Мец та Нант.

Закривало ігровий вечір у Франції протистояння, у якому Монако вдома переграло Марсель.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

28 тур, 5 квітня

Анже – Ліон 0:0

Гавр – Осер 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Сінайоко, 1:1 – 23 Ебоног

Лор'ян – ФК Париж 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Дьєнг, 1:1 – 74 Мунетсі

Мец – Нант 0:0

Вилучення: 39 – Таті (Нант)

Монако – Марсель 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Головін, 2:0 – 74 Балогун, 2:1 – 85 Гуірі

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовому матчі туру ПСЖ переграв Тулузу.