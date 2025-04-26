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Гавр відібрав очки в Монако, Ліон переграв Ренн у 31 турі Ліги 1

Руслан Травкін — 26 квітня 2025, 23:59
Гавр відібрав очки в Монако, Ліон переграв Ренн у 31 турі Ліги 1
x.com/as_monaco

Сьогодні, 26 квітня, відбулося 3 матчі 31 туру Ліги 1.

У першому поєдинку дня Страсбур переміг Сент-Етьєн. Перемога закріпила господарів на шостому місці, а ось "зелені" опустилися до зони вильоту.

Гавр сенсаційно відібрав очки у Монако. Команда Аді Гюттера залишається другою, але змарнувала чудовий шанс відірватися від групи переслідування.

До претендентів на зону Ліги чемпіонів приєднався Ліон. Команда Паулу Фонсеки розгромила Ренн. Монако і Марсель випереджають "ткачів" лише на 1 бал.

Футбол – Ліга 1
31 тур, 26 квітня

Страсбур – Сент-Етьєн 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Морейра (7), 1:1 – Давіташвілі (27), 2:1 – Емега (63), 3:1 – Баква (83)

Гавр – Монако 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Хассан (22), 1:1 – Бірет (63)

Ліон – Ренн 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Фофана (8), 2:0 – Толіссо (25), 3:0 – Ляказетт (39), 3:1 – Мейте (51), 4:1 – Мікаутадзе (77)

Турнірна таблиця Ліги 1

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора ПСЖ програв Ніцці, чим перервав безпрограшну серію у чемпіонаті, яка складала 32 поєдинки.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Монако результати матчів Ренн Сент-Етьєн Страсбур Гавр

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