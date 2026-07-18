Лідс підписав захисника збірної Боснії і Герцеговини за 40 мільйонів євро

Центральний захисник Сассуоло та збірної Боснії і Герцеговини Тарік Мухаремович став гравцем Лідса.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 23-річним гравцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 40 мільйонів євро. Половину з цієї суми отримає колишній клуб боснійця, Ювентус.

На рахунку Мухаремовича 1 гол у 17 матчах за збірну Боснії і Герцеговини, зокрема – 3 матчі на ЧС-2026. Саме за фол на ньому форвард збірної США Фоларін Балогун отримав червону картку, яку згодом було скасовано рішенням ФІФА.

У минулому сезоні на рахунку Мухаремовича 2 голи та 2 асисти в 33 матчах за Сассуоло в усіх турнірах.