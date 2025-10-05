Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідс може отримати солідний штраф за поведінку фанатів на матчі з Тоттенгемом

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 15:42
Лідс може отримати солідний штраф за поведінку фанатів на матчі з Тоттенгемом
Родріго Бентанкур
Getty Images

Футбольна асоціація відкрила розслідування щодо поведінки вболівальників Лідса на матчі 7-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє Daily Mail.

НА 57-й хвилині Мохамед Кудус забив другий гол у ворота "павичів", після чого у нього полетіли різноманітні предмети, зокрема пляшки та навіть вейп під час святкування.

Очікується, що Лідс сплатить чималий штраф за дії своїх вболівальників, проте можливі й інші, більш серйозні санкції.

Сам поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Тоттенгема.

Раніше повідомлялось, що свій штраф отримав Парі Сен-Жермен – також за дії вболівальників, але за банер на трибунах.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лідс Тоттенгем

Лідс

Челсі дотиснув Ліверпуль, Манчестер Юнайтед обіграв Сандерленд у 7-му турі АПЛ
Суперматч в Лондоні, Манчестер Юнайтед вдома зіграє з Сандерлендом у сьомому турі АПЛ
АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду
Ярмолюк проти "червоних дияволів", Зінченко проти "чорних котів" у 6 турі АПЛ
Манчестер Юнайтед здолав Челсі, Евертон з Миколенком програв Ліверпулю у 5 турі АПЛ

Останні новини