Лідс може отримати солідний штраф за поведінку фанатів на матчі з Тоттенгемом

Футбольна асоціація відкрила розслідування щодо поведінки вболівальників Лідса на матчі 7-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє Daily Mail.

НА 57-й хвилині Мохамед Кудус забив другий гол у ворота "павичів", після чого у нього полетіли різноманітні предмети, зокрема пляшки та навіть вейп під час святкування.

Очікується, що Лідс сплатить чималий штраф за дії своїх вболівальників, проте можливі й інші, більш серйозні санкції.

Сам поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Тоттенгема.

Раніше повідомлялось, що свій штраф отримав Парі Сен-Жермен – також за дії вболівальників, але за банер на трибунах.