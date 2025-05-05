Суперзірку збірної Бразилії хотіли заграти за Італію

Зірковий вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья Діас зізнався, що його хотіла натуралізувати збірна Італії напередодні тріумфального для "Скуадри Адзурри" Євро-2020.

Бразильця цитує La Gazzetta dello Sport.

"Я був готовий прийняти виклик від Італії. Я мав поїхати на Євро-2020, який виграла Італія. Усе було практично вирішено, але мій італійський паспорт не був готовий вчасно.

Штаб збірної Італії хотів включити мене в цей фантастичний проєкт, який мене дуже вразив. Водночас всередині себе я все ще зберігав той 1% надії зіграти за Бразилію. І, на щастя, мій італійський паспорт не був готовий вчасно", – заявив вінгер.