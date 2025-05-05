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Суперзірку збірної Бразилії хотіли заграти за Італію

Олег Дідух — 5 травня 2025, 18:55
Суперзірку збірної Бразилії хотіли заграти за Італію
Рафінья
Getty Images

Зірковий вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья Діас зізнався, що його хотіла натуралізувати збірна Італії напередодні тріумфального для "Скуадри Адзурри" Євро-2020.

Бразильця цитує La Gazzetta dello Sport.

"Я був готовий прийняти виклик від Італії. Я мав поїхати на Євро-2020, який виграла Італія. Усе було практично вирішено, але мій італійський паспорт не був готовий вчасно.

Штаб збірної Італії хотів включити мене в цей фантастичний проєкт, який мене дуже вразив. Водночас всередині себе я все ще зберігав той 1% надії зіграти за Бразилію. І, на щастя, мій італійський паспорт не був готовий вчасно", – заявив вінгер.

У збірній Бразилії Рафінья дебютував у жовтні 2021 року, сумарно відзначився 11 голами та 7 асистами у 33 матчах.

Раніше Рафінья увійшов у топ-3 претендентів на Золотий м’яч-2025.

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