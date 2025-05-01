Без Рафіньї та Салаха: визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025
Усман Дембеле
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Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/2025.
Перше місце в списку вперше протягом нинішньої кампанії посів вінгер ПСЖ Усман Дембеле, який минулого місяця посідав другу сходинку. Рафінья опустився з першої позиції відразу на третю, пропустивши вперед свого партнера по команді, 17-річного Ламіна Ямала.
Четверте місце в рейтингу посідає ще один гравець Барселони Педрі, трохи нижче розташувався Мохамед Салах, який напередодні завоював чемпіонство АПЛ з Ліверпулем.
20 претендентів на Золотий м'яч 2025:
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Рафінья Діас (Барселона)
- Педрі (Барселона)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Вітінья (ПСЖ)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Віктор Дьокереш (Спортинг)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Букайоко Сака (Арсенал)
- Дензел Думфріс (Інтер)
Нагадаємо, напередодні Барселона та Інтер зіграли у феєричну нічию, а перед цим Арсенал вдома поступився ПСЖ у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів УЄФА.