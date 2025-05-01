Без Рафіньї та Салаха: визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025

Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/2025.

Перше місце в списку вперше протягом нинішньої кампанії посів вінгер ПСЖ Усман Дембеле, який минулого місяця посідав другу сходинку. Рафінья опустився з першої позиції відразу на третю, пропустивши вперед свого партнера по команді, 17-річного Ламіна Ямала.

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Четверте місце в рейтингу посідає ще один гравець Барселони Педрі, трохи нижче розташувався Мохамед Салах, який напередодні завоював чемпіонство АПЛ з Ліверпулем.

20 претендентів на Золотий м'яч 2025:

Усман Дембеле (ПСЖ) Ламін Ямаль (Барселона) Рафінья Діас (Барселона) Педрі (Барселона) Мохамед Салах (Ліверпуль) Роберт Левандовський (Барселона) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Гаррі Кейн (Баварія) Кіліан Мбаппе (Реал) Нуну Мендеш (ПСЖ) Деклан Райс (Арсенал) Джуд Беллінгем (Реал) Вінісіус Жуніор (Реал) Вітінья (ПСЖ) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) Віктор Дьокереш (Спортинг) Лаутаро Мартінес (Інтер) Дезіре Дуе (ПСЖ) Букайоко Сака (Арсенал) Дензел Думфріс (Інтер)

Нагадаємо, напередодні Барселона та Інтер зіграли у феєричну нічию, а перед цим Арсенал вдома поступився ПСЖ у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів УЄФА.