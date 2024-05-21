УПЛ перенесла матч ЛНЗ — Ворскла

Українська Прем'єр-ліга змінила дату матчу 30 туру між черкаським ЛНЗ та полтавською Ворсклою.

Про це повідомляє пресслужба "зелено-білих".

Поєдинок перенесли з 25 та 24 травня. Початок гри о 15:30 за київським часом.

Зазначається, що дату гри змінили за згодою сторін та за ініціативи УПЛ.

Решта матчів туру відбудеться у суботу, 25 травня.

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ЛНЗ наразі розташувався на 7 місці в турнірній таблиці з 38 очками, полтавці йдуть 8-ми з 33 балами в активі.

Напередодні Ворскла вдома обіграла київську Оболонь у 29 турі чемпіонату України.