Зірковий партнер Довбика повернувся до тренувань після травми

Лідер Роми Пауло Дибала повернувся до тренувань у загальній групі римської команди.

Про це повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.

Аргентинський хавбек відновився від травми підколінного сухожилля, через яке пропустив трохи понад місяць.

Зазначається, що Дибала може повернутися до складу Роми вже цієї неділі, в матчі 6 туру італійської Серії А проти Фіорентини.

Цього сезону Пауло зіграв три матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Напередодні Рома зазнала поразки від Лілля в Лізі Європи. Український нападник "вовків" Артем Довбик не реалізував відразу два пенальті наприкінці гри.