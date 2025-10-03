Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірковий партнер Довбика повернувся до тренувань після травми

Станіслав Лисак — 3 жовтня 2025, 14:15
Зірковий партнер Довбика повернувся до тренувань після травми
Getty Images

Лідер Роми Пауло Дибала повернувся до тренувань у загальній групі римської команди.

Про це повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.

Аргентинський хавбек відновився від травми підколінного сухожилля, через яке пропустив трохи понад місяць.

Зазначається, що Дибала може повернутися до складу Роми вже цієї неділі, в матчі 6 туру італійської Серії А проти Фіорентини.

Цього сезону Пауло зіграв три матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Напередодні Рома зазнала поразки від Лілля в Лізі Європи. Український нападник "вовків" Артем Довбик не реалізував відразу два пенальті наприкінці гри.

Рома Пауло Дібала

Рома

Рома з Довбиком програла Ліллю, Ноттінгем без Зінченка поступився Мідтьюлланду в 2-му турі Ліги Європи
Два нереалізованих від Довбика: Рома тричі не забила з пенальті Ліллю, зазнавши поразки у Лізі Європи
Дуель Довбика та Жиру, Ноттінгем Форест зіграє з Мідтьюлландом у другому турі Ліги Європи
Легенда Роми може відновити тренерську кар'єру в Серії А
Довбик: Віддаю перевагу грі у штрафному майданчику

Останні новини