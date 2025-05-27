Дуже емоційна і виснажлива гра: лідер Олександрії – про найважчий матч сезону

Захисник Олександрії Микита Кравченко, який цього сезону зробив вісім гольових передач, назвав найважчі матчі команди у сезоні Української Прем'єр-ліги.

Цитує оборонця NV.ua.

"Важко виділити один конкретний матч. Було кілька таких дуже складних. Якщо говорити про той, де довелося проявити максимум характеру – напевно, це зустріч із Шахтарем. Ми тоді програвали 0:2, але змогли відігратися і ще й перемогти 4:3. Це була дуже емоційна і виснажлива гра. Також згадаю нервовий матч проти Полісся вдома. Ми тоді перемогли 1:0, забили наприкінці поєдинку. Емоції зашкалювали, бо протистояння було дуже напружене.

Якщо говорити про якість гри, мені дуже сподобалося, як ми зіграли вдома проти Ворскли. Тоді перемогли 1:0, і хоч рахунок мінімальний, але ми повністю контролювали хід гри. Дуже грамотно діяли як у захисті, так і в атаці, не дали супернику жодного шансу. Ще можна згадати гру з Оболонню — 4:0. Там було кілька дуже красивих голів, ми впевнено виглядали протягом усього матчу. Але взагалі, якщо чесно, в цьому сезоні було багато хороших ігор, тому складно виділити одну єдину найкращу. Ми здобули стільки перемог, що кожна з них має свою історію і свою цінність", – сказав Кравченко.