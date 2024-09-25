Новий Кварацхелія: Ньюкасл планує підписати 17-річного грузина

Англійський Ньюкасл збирається підписати 17-річного вінгера Динамо Тбілісі Вахтанга Салію.

Про це повідомляє сайт lelo.ge.

Деталі угоди не вказані. Очікується, що після трансферу молодий футболіст залишиться в річній оренді у своєму рідному клубі.

Салія може зіграти флангового вінгера та форварда. Портал transfermarkt оцінює футболіста в 300 тисяч євро.

Свого часу за "сорок" виступали відомі грузинські гравці Темурі Кецбая та Зураб Хізанішвілі.