Новий Кварацхелія: Ньюкасл планує підписати 17-річного грузина
Вахтанг Салія
Instagram Sakartvelo Team Official
Англійський Ньюкасл збирається підписати 17-річного вінгера Динамо Тбілісі Вахтанга Салію.
Про це повідомляє сайт lelo.ge.
Деталі угоди не вказані. Очікується, що після трансферу молодий футболіст залишиться в річній оренді у своєму рідному клубі.
Салія може зіграти флангового вінгера та форварда. Портал transfermarkt оцінює футболіста в 300 тисяч євро.
Свого часу за "сорок" виступали відомі грузинські гравці Темурі Кецбая та Зураб Хізанішвілі.