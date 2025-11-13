Українська правда
Наполі втратив ключового гравця щонайменше на 40 днів

Олег Дідух — 13 листопада 2025, 16:52
Наполі втратив ключового гравця щонайменше на 40 днів
Франк-Андре Замбо Ангісса
Основний півзахисник Наполі Франк-Андре Замбо Ангісса отримав травму в розташуванні збірної Камеруну.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, у 29-річного хавбека пошкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги. Орієнтовані терміни відновлення – 40 днів.

Sky Sport Italia дає ще більш песимістичні прогнози. За їхньою інформацією, Замбо Ангісса зможе повернутися в гру лише через 2-3 місяці.

Це вже не перша важка кадрова втрата Наполі в лінії півзахисту. Раніше на кілька місяців вибув з гри Кевін Де Брейне, через що Замбо Ангісса розглядав можливість пропуску Кубку африканських націй.

У поточному сезоні на рахунку камерунського хавбека 4 голи та 2 асисти в 15 матчах за Наполі в усіх турнірах.

