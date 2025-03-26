Інтер готовий підписати зіркового нападника Лілля

Лідер чемпіонату Італії Інтер працює над підписанням лідера Лілля Джонатана Девіда, контракт якого спливає влітку цього року.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Окрім "нерадзуррі" у послугах футболіста також зацікавлений Арсенал та низка інших топклубів Європи.

Jonathan #David will leave #Lille as a free agent at the end of the season. #Inter are still among the clubs, which are working to sign him. #transfers https://t.co/5sHUsZIO1f — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2025

Зазначимо, що Девід виступає у складі Лілля з 2020 року. З того часу гравець став другим найкращим бомбардиром в історії команди, забивши 107 голів у всіх турнірах і має всі шанси наздогнати рекордсмена французького колективу Андре Страппе (112 м'ячів).

Цікаво, що у різний час гравцем цікавились європейські гранди та пропонували 50-60 мільйонів євро за Девіда, проте боси Лілля щоразу вважали цю суму недостатньою за свого футболіста. Тепер клуб безкоштовно втратить свій головний актив.

Раніше повідомлялось, що лідер Інтера пропустить декілька матчів через травму, отриману у стані збірної Аргентини.