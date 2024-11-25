Розгромна перемога і "сухар": український захисник дебютував за Трабзонспор

Український захисник Арсеній Батагов провів дебютний матч за турецький Трабзонспор.

У матчі 13 туру Суперліги проти Аданадемірспора команда українця декласувала суперника з рахунком 5:0. До кожного голу долучився австрійський півзахисник Мухаммед Чам – на його рахунку 3 голи та 2 асисти.

Батагов провів на полі весь матч. 22-річний центрбек перейшов у Трабзонспор ще в серпні, але дебютував тільки зараз. До цього Арсеній виступав за Зорю, Дніпро-1 та Дніпро.

Також він є одним із лідерів молодіжної збірної України. Нещодавно вихованець харківського Металіста видав бенефіс у матчі проти однолітків з Португалії.