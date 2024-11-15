Феєрія Батагова: молодіжна збірна України вирвала нічию в Португалії у товариському матчі

У п'ятницю, 15 листопада, молодіжна збірна України з футболу розписала мирову в товариському матчі проти однолітків із Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3. Українці першими відзначилися. Вже на 4 хвилині Арсеній Батагов реалізував пенальті. Проте суперники у першому таймі відповіли трьома голами. Що цікаво, один з них у власні ворота також забив Батагов.

На старті другого тайму Максим Хлань скоротив відставання України, реалізувавши пенальті. А вже на останніх хвилинах зустрічі Батагов зрівняв рахунок та подарував Україні нічию.

Товариський матч

15 листопада

Португалія U-21 – Україна U-21 3:3 (3:1)

Голи: 0:1 – 4 Батагов (пен.), 1:1 – 17 Родрігес, 2:1 – 39 Фернандеш, 3:1 – 45 Батагов (а.г.), 3:2 – 56 Хлань (пен.), 3:3 – 86 Батагов

Нагадаємо, у жовтні "синьо-жовті" достроково оформили путівку до фінального турніру Євро-2025 U-21.