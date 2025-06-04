Лідер МЮ – про інтерес з боку саудівського клубу: Це була дуже амбітна пропозиція

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підтвердив, що залишається в команді попри серйозну пропозицію з боку представника Саудівської Аравії.

Слова португальця наводить VI.nl.

"Я відповім, і прошу вас більше не питати мене про це. Така можливість була, президент Аль-Хіляля зателефонував мені місяць тому, щоб запитати про можливий трансфер. Був період очікування, щоб я подумав про майбутнє.

Як я завжди говорив, я був би готовий це зробити, якби Манчестер Юнайтед цього хотів. Я розмовляв з Рубеном Аморімом, який протягом усього цього періоду просив, щоб я не йшов! Клуб сказав, що не бажає мене продавати, тільки якщо я захочу піти.

Це була дуже амбітна пропозиція. Президент був фантастичною людиною, ми спочатку не обговорювали суму. Потім я поговорив зі своєю дружиною і сім'єю, і вони запитали мене про особисті кар'єрні цілі. Це був би легкий переїзд, навіть на сімейному рівні... У мене там Жоау Канселу, мої діти звикли до нього. У нас чудова дружба.

Але я хочу підтримувати себе на найвищому рівні, граючи у великих змаганнях. І я відчуваю, що здатний на це", – розповів Фернандеш.

У ЗМІ зазначається, що гравцеві пропонували довгостроковий контракт із зарплатою в 700 тисяч фунтів на тиждень.

У сезоні-2024/25 на рахунку португальця 19 голів і 19 асистів у 57 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Раніше інтерес до Фернандеша прокоментував головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім.