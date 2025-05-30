Він каже "ні" багатьом речам, – Аморім прокоментував шанси Фернандеша піти з МЮ

На думку головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма, капітан команди Бруно Фернандеш не погодиться на пропозицію із Саудівської Аравії.

Слова 40-річного португальця наводить журналіст ВВС Саймон Стоун.

Сьогодні, 30 травня, "червоні дияволи" здобули вольову перемогу над Гонконгом (3:1) у своєму другому матчі післясезонного турне Азією.

Після гри тренера запитали про те, чи погодиться Фернандеш на багатомільйонну пропозицію Аль-Хіляля.

"Я так не думаю. Точно не знаю, але цього ніхто не знає. Думаю, що він хоче залишитися. Він багато чому каже "ні". Він обрав те, що він хоче перемагати. Він дуже молодий, дуже хороший, він має бути в найкращій лізі світу", – сказав Аморім.

🗣️ "I don't think so"



Ruben Amorim discusses if he thinks Bruno Fernandes has just played his last game for Manchester United 🔴 pic.twitter.com/q0EBGoMrX4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2025

У сезоні-2024/25 Бруно Фернандеш вийшов на поле 57 разів у матчах Манчестер Юнайтед, у яких забив 19 голів та віддав 20 асистів.

Нагадаємо, що манкуніанці попрощалися одразу з двома футболістами, які залишили "Олд Траффорд".