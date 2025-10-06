Українська правда
Родрі повідомив терміни свого відновлення

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 10:20
Родрі повідомив терміни свого відновлення
Родрі
Manchester City

Лідер півзахисту Манчестер Сіті Родрі повідомив терміни свого відновлення після травми коліна.

Слова іспанця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Жодного виклику до збірної Іспанії. Я сподіваюсь, що буду доступний через два тижні на матч проти Евертона", – сказав Родрі.

У цьому сезоні хавбек відіграв шість матчів за Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. Цього сезону футболіст пропустив матч з Бернлі – також через проблеми з коліном.

Раніше повідомлялось, що "містяни" готові обміняти свого гравця на одного з хавбеків Реала.

