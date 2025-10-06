Лідер півзахисту Манчестер Сіті Родрі повідомив терміни свого відновлення після травми коліна.

Слова іспанця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Жодного виклику до збірної Іспанії. Я сподіваюсь, що буду доступний через два тижні на матч проти Евертона", – сказав Родрі.

🚨 Rodri will not join Spain team after suffering muscle injury on Sunday.



He’s feeling better but no risk with national team. “I hope to be available in two weeks time for Everton game”, he said. pic.twitter.com/U6X17pvtOL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2025

У цьому сезоні хавбек відіграв шість матчів за Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. Цього сезону футболіст пропустив матч з Бернлі – також через проблеми з коліном.

Раніше повідомлялось, що "містяни" готові обміняти свого гравця на одного з хавбеків Реала.