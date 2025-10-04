Манчестер Сіті планує обмін Родрі на хавбека Реала Мадрид

Реал Мадрид зацікавлений у Родрі з Манчестер Сіті, який може стати частиною обміну між грандами.

Про це повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, англійський клуб розглядає варіант, за яким півзахисник Родрі перебереться до Мадрида, а в зворотному напрямку вирушить Едуардо Камавінга.

Іспанські ЗМІ зазначають, що мадридці вже тривалий час стежать за Родрі, тоді як у Манчестері розглядають можливість його продажу або обміну через проблеми з фізичною готовністю гравця.

У цьому сезоні Родрі відіграв шість матчів за Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями. Камавінга ж узяв участь у чотирьох зустрічах за Реал і має на своєму рахунку один забитий гол.

