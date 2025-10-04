Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті планує обмін Родрі на хавбека Реала Мадрид

Володимир Варуха — 4 жовтня 2025, 20:00
Манчестер Сіті планує обмін Родрі на хавбека Реала Мадрид
Родрі
Manchester City

Реал Мадрид зацікавлений у Родрі з Манчестер Сіті, який може стати частиною обміну між грандами.

Про це повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, англійський клуб розглядає варіант, за яким півзахисник Родрі перебереться до Мадрида, а в зворотному напрямку вирушить Едуардо Камавінга.

Іспанські ЗМІ зазначають, що мадридці вже тривалий час стежать за Родрі, тоді як у Манчестері розглядають можливість його продажу або обміну через проблеми з фізичною готовністю гравця.

У цьому сезоні Родрі відіграв шість матчів за Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями. Камавінга ж узяв участь у чотирьох зустрічах за Реал і має на своєму рахунку один забитий гол.

Раніше Реал Мадрид впевнено переміг Кайрат у Лізі чемпіонів.

Камавінга Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі

Родрі

Манчестер Сіті отримає підсилення: Родрі та Шеркі повернулися до тренувань
Знову травма коліна, – Гвардіола розкрив деталі відсутності Родрі в матчі АПЛ
Родрі: Золотий мяч-2025 повинен виграти Дембеле або Вітінья
Травма мала більше значення, ніж Золотий м’яч – Родрі
Родрі пропустить початку сезону АПЛ через травму

Останні новини