Бернарду Сілва: Аль-Хіляль заслужив перемогу

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував виліт команди з клубного чемпіонату світу-2025 від Аль-Хіляля.

Слова португальця наводить Sky Sports.

"Нам не вистачило концентрації, трохи більше організації при втраті м’яча, особливо в плані контролю переходів. Ми знову контролювали м’яч, створили чимало моментів – забили три, могли й п’ять або шість. Усе зводилося до контролю після втрати м’яча – не дозволяти їм бігти. А вони тікали надто часто.

Розчарування велике, ми хотіли пройти далі, мали амбіції у цьому турнірі. Але це футбол – сьогодні вони були хорошими, ми не впорались із тим, що мали контролювати. Вітаю їх – гідна команда, сильні індивідуально, створили нам багато проблем і заслужили перемогу", – заявив гравець.