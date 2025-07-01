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Бернарду Сілва: Аль-Хіляль заслужив перемогу

Олег Дідух — 1 липня 2025, 13:49
Бернарду Сілва: Аль-Хіляль заслужив перемогу
Бернарду Сілва (справа)
Getty Images

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував виліт команди з клубного чемпіонату світу-2025 від Аль-Хіляля.

Слова португальця наводить Sky Sports.

"Нам не вистачило концентрації, трохи більше організації при втраті м’яча, особливо в плані контролю переходів. Ми знову контролювали м’яч, створили чимало моментів – забили три, могли й п’ять або шість. Усе зводилося до контролю після втрати м’яча – не дозволяти їм бігти. А вони тікали надто часто.

Розчарування велике, ми хотіли пройти далі, мали амбіції у цьому турнірі. Але це футбол – сьогодні вони були хорошими, ми не впорались із тим, що мали контролювати. Вітаю їх – гідна команда, сильні індивідуально, створили нам багато проблем і заслужили перемогу", – заявив гравець.

Нагадаємо, в ніч з 30 червня на 1 липня в 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу Манчестер Сіті в овертаймі програв Аль-Хілялю 3:4.

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