Гравець збірної Нідерландів продовжив контракт з Ліверпулем

Олександр Булава — 7 березня 2026, 17:55
Ліверпуль

Нідерландський півзахисник Раян Гравенберх продовжив контракт з Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до літа 2032 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Почуваюся дійсно дуже добре. Дуже пишаюся тим, що продовжив свій контракт з таким великим клубом. Тому дуже радий, що можу залишитися ще на багато років.

Я відразу відчув довіру з боку клубу, в тому числі і з боку тренера. Для мене це було легке рішення. Моя сім'я теж щаслива тут. Ми тут вже майже три роки, так що вже все знаю. Щасливий, що я тут.

У короткостроковій перспективі – завершити сезон якнайкраще. А в довгостроковій перспективі – виграти ще багато трофеїв з Ліверпулем", – заявив Гравенберх.

Гравенберх став гравцем Ліверпуля у 2023 році, коли перейшов з Баварії. У його активі 123 матчі за "червоних", в яких забив вісім голів.

Напередодні Ліверпуль з трьома голами пройшов Вулвергемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії.

