Фінляндія здобула вольову перемогу над Литвою у відборі на ЧС-2026

У четвер, 9 жовтня, низкою матчів продовжилася європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Фінляндія завдала поразки Литви.

Всі інші поєдинки ігрового дня в групах С, G, H та L стартуватимуть о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026 – європейська кваліфікація

9 жовтня

Група C

Білорусь – Данія

Шотландія – Греція

Група G

Фінляндія – Литва 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Шірвіс, 1:1 – 48 Каллман, 2:1 – 55 Маргієв

Мальта – Нідерланди

Група H

Австрія – Сан-Марино

Кіпр – Боснія і Герцеговина

Група L

Фарерські острови – Чорногорія

Чехія – Хорватія

Як відомо, на збірну України очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.