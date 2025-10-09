Українська правда
Фінляндія здобула вольову перемогу над Литвою у відборі на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2025, 21:19
FIFA

У четвер, 9 жовтня, низкою матчів продовжилася європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Фінляндія завдала поразки Литви.

Всі інші поєдинки ігрового дня в групах С, G, H та L стартуватимуть о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026 – європейська кваліфікація
9 жовтня

Група C

  • Білорусь – Данія
  • Шотландія – Греція

Група G

Фінляндія – Литва 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Шірвіс, 1:1 – 48 Каллман, 2:1 – 55 Маргієв

  • Мальта – Нідерланди

Група H

  • Австрія – Сан-Марино
  • Кіпр – Боснія і Герцеговина

Група L

  • Фарерські острови – Чорногорія
  • Чехія – Хорватія

Як відомо, на збірну України очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

