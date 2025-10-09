Фінляндія здобула вольову перемогу над Литвою у відборі на ЧС-2026
FIFA
У четвер, 9 жовтня, низкою матчів продовжилася європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026.
Так, у першій зустрічі ігрового дня Фінляндія завдала поразки Литви.
Всі інші поєдинки ігрового дня в групах С, G, H та L стартуватимуть о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат світу-2026 – європейська кваліфікація
9 жовтня
Група C
- Білорусь – Данія
- Шотландія – Греція
Група G
Фінляндія – Литва 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 25 Шірвіс, 1:1 – 48 Каллман, 2:1 – 55 Маргієв
- Мальта – Нідерланди
Група H
- Австрія – Сан-Марино
- Кіпр – Боснія і Герцеговина
Група L
- Фарерські острови – Чорногорія
- Чехія – Хорватія
Як відомо, на збірну України очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.
У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.