Лідер Кривбаса: Якби не футбол, служив би в армії

Микола Дендак — 18 листопада 2025, 12:28
Глейкер Мендоза
ФК Кривбас

Лідер криворізького Кривбаса Глейкер Мендоса заявив, що якби він не займався футболом, то служив би в армії.

Його слова передає Український футбол.

"Якби не футбол, напевно, служив би в армії. Завжди цікавився військовою справою", – сказав Мендоса.

Наразі Мендоса є одним з найкращих бомбардирів УПЛ сезону-2025/26. У венесуельця 5 голів та 6 асистів.

Більше результативних ударів лише у Будківського (Зоря) та Гайдучика (Полісся), стільки ж у Буяльського (Динамо), Твердохліба (Кривбас), Хоакінете (Епіцентр), Климчука (Колос), Обаха (ЛНЗ) та Сторчоуса (Кудрівка), проте всі вони поступаються за асистами.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Мендосу хоче підписати житомирське Полісся.

