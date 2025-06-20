Центральний захисник Інтера та збірної Італії Алессандро Бастоні відхилив пропозицію від Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Аль-Хіляль зробив Бастоні дуже щедру з фінансової точки зору пропозицію, проте 26-річний італієць її відхилив. Він хоче продовжити кар’єру в Інтері.

Нагадаємо, нещодавно Аль-Хіляль очолив екстренер Інтера Сімоне Індзагі, проте можливість знову попрацювати з ним не переконала Бастоні змінити клуб.

Контракт Бастоні з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 80 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 на рахунку Бастоні 1 гол і 6 асистів у 54 матчах за Інтер у всіх турнірах. Захисник виступає за міланський клуб з літа 2019 року.