Ярмоленко відреагував на провал молодіжної збірної України на Євро-2025

Вінгер Динамо та національної збірної України Андрій Ярмоленко підтримав молодіжну збірну України, яка не змогла пробитися у плейоф Євро-2025.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Хочу підтримати наших хлопців. Знаю, що хотіли більше, але це футбол. Зробіть висновки і рухайтесь далі, працюйте ще наполегливіше, бо ви – майбутнє українського футболу", – розповів Ярмоленко.

Збірна України завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.

Як відомо, у першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0). Нідерланди у минулих двох турах розписали нічию з фінами (2:2) та програли данцям (1:2), тож українцям для виходу в 1/4 достатньо було не програти.