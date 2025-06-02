Новий роман у шоу-бізнесі: зірка Динамо та відома блогерка знову підігріли чутки про стосунки
Здається, між гравцем київського Динамо Володимиром Бражком та відомою блогеркою Дашею Квітковою спалахнула іскра. Принаймні саме так вирішили шанувальники після їхньої активності в соцмережах.
Цього разу привід для обговорення дала Даша, опублікувавши в TikTok кумедне відео з підписом. Родзинкою ролика стало фото, де її ніжно обіймає хлопець, обличчя якого залишилося за кадром. Але уважні фанати помітили: обійми дуже знайомі.
Справжній вибух спричинив коментар самого Бражка під відео. Тут у прихильників склалися всі пазли.
Цей короткий, але досить натяковий допис одразу викликав шквал емоцій у фанатів обох зірок. У коментарях прихильники вже відкрито припускають: між футболістом і блогеркою триває роман.
Нагадаємо, чутки про близькість Бражка та Квіткової почали з’являтися ще кілька місяців тому, але пара жодного разу офіційно не підтвердила стосунки.
Раніше повідомлялося, що блогерка опублікувала загадкове фото з новим хлопцем, який дуже схожий на футболіста Динамо.