Фанат на візку прорвався на поле після переможного гола на 95-й хвилині: неймовірні кадри з Туреччини

У третьому дивізіоні чемпіонату Туреччини відбулася неймовірна розв'язка матчу, яка подарувала вболівальникам особливі емоції.

Гебзеспор у драматичному поєдинку 10-го туру здолав Інегель Кафкас із рахунком 4:3, вирвавши перемогу завдяки голу на 95-й хвилині.

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Одразу після вирішального взяття воріт на поле виїхав уболівальник на кріслі колісному. Попри спроби стюардів зупинити його, фанат дістався газону, щоб розділити радість із футболістами та відсвяткувати неймовірну перемогу разом із командою.

Емоційний момент потрапив на відео та став справжньою окрасою матчу.

Раніше повідомлялося, що в Кубку Англії сталася неймовірна розв'язка: син своїм голом вибив команду батька з турніру.