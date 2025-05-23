Зірка Динамо закрутив роман із блогеркою, яка раніше зізнавалася у коханні до Мудрика

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко, схоже, закрутив роман із однією з найвідоміших українських блогерок Дашею Квітковою.

В соцмережах вже кілька днів активно обговорюють можливі стосунки між футболістом і блогеркою, на яку підписано майже 2 млн користувачів в Instagram.

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І хоча офіційних коментарів від пари поки не надходило, уважні підписники помітили "випадкові" збіги в Stories.

Зокрема, у сторіс Даші видно руку чоловіка з татуюванням, дуже схожим на те, яке має Бражко. Натомість у Володимира в кадрі засвітився жіночий манікюр, який майже ідентичний до стилю Квіткової.

Нагадаємо, що Квіткова у січні 2023 року офіційно розлучилася з телеведучим Микитою Добриніним, кілька років. Від першого шлюбу у дівчини залишився син.

Раніше повідомлялося, що блогерка публічно зізнавалася у коханні до скандального вінгера Челсі Михайла Мудрика.