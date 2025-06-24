Облак – про виліт з клубного ЧС: Таке не повинно траплятися

Голкіпер Атлетико Мадрид Ян Облак прокоментував виліт команди з клубного чемпіонату світу на груповому етапі.

Слова воротаря наводить Mundo Deportivo.

"Цієї перемоги над Ботафого виявилося недостатньо, на жаль, м’яч не заходив у ворота. Якби ми забили в першому таймі, другий був би легшим. Нам не вдалося забити три м’ячі, які були потрібні, тож ми розчаровані.

Ми добре провели другий і третій матчі, але в першому ми зіграли погано – і це нас покарало. Шість очок і ми не проходимо далі, і все через першу гру, де ми легко пропустили чотири голи. Таке не повинно траплятися, бо можливість зіграти на клубному чемпіонаті світу буває не щодня. На жаль, нам не вдалося", – заявив словенець.