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Облак – про виліт з клубного ЧС: Таке не повинно траплятися

Олег Дідух — 24 червня 2025, 16:08
Облак – про виліт з клубного ЧС: Таке не повинно траплятися
Ян Облак
Getty Images

Голкіпер Атлетико Мадрид Ян Облак прокоментував виліт команди з клубного чемпіонату світу на груповому етапі.

Слова воротаря наводить Mundo Deportivo.

"Цієї перемоги над Ботафого виявилося недостатньо, на жаль, м’яч не заходив у ворота. Якби ми забили в першому таймі, другий був би легшим. Нам не вдалося забити три м’ячі, які були потрібні, тож ми розчаровані.

Ми добре провели другий і третій матчі, але в першому ми зіграли погано – і це нас покарало. Шість очок і ми не проходимо далі, і все через першу гру, де ми легко пропустили чотири голи. Таке не повинно траплятися, бо можливість зіграти на клубному чемпіонаті світу буває не щодня. На жаль, нам не вдалося", – заявив словенець.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, Атлетико обіграв Ботафого 1:0, проте з 6 очками посів третє місце в групі через гіршу різницю забитих і пропущених голів.

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Ян Облак

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