Челсі, Ліверпуль та Ювентус поборються за трансфер лідера Аталанти

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс зацікавив англійські та італійські клуби.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Челсі та Ліверпуль готові зробити серйозні пропозиції Аталанті в літнє трансферне вікно. Тоді як Ювентус готовий запропонувати обмін на Матіаса Соула та Фабіо Міретті.

Керівництво італійського клубу готове продати гравця за 60 млн євро.

Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 15 голів та 7 асистів в 48 матчі в усіх турнірах. Контракт Копмейнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року.

Напередодні Ювентус здобув перемогу над Аталантою у фіналі Кубку Італії-2024.