Челсі, Ліверпуль та Ювентус поборються за трансфер лідера Аталанти
— 17 травня, 17:20
Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс зацікавив англійські та італійські клуби.
Про це повідомляє Tutto Atalanta.
Челсі та Ліверпуль готові зробити серйозні пропозиції Аталанті в літнє трансферне вікно. Тоді як Ювентус готовий запропонувати обмін на Матіаса Соула та Фабіо Міретті.
Керівництво італійського клубу готове продати гравця за 60 млн євро.
Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 15 голів та 7 асистів в 48 матчі в усіх турнірах. Контракт Копмейнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року.
Напередодні Ювентус здобув перемогу над Аталантою у фіналі Кубку Італії-2024.