Лідер атаки Баєра пропустить декілька тижнів

Лідер атаки Баєра Патрік Шик пропустить низку матчів команди через травму.

Про це повідомила пресслужба "фармацевтів".

У гравця діагностовано ушкодження підколінного сухожилля, а його повернення очікується у матчі проти Майнца – цю гру заплановано на 18 жовтня.

Get well soon, Patrik! 🙏



We will be without Patrik Schick in the upcoming matches. Our number 14 has suffered an injury to his hamstring. Schick is expected to return to the Werkself squad for the Bundesliga away match in Mainz.



Update: Rob did not suffer any structural… pic.twitter.com/kWS2J2HBPP — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 28, 2025

Цього сезону Шик зіграв 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Напередодні Баєр переграв Санкт-Паулі, завдяки чому піднявся у чільну шістку турнірної таблиці Бундесліги.