Лідер атаки Баєра пропустить декілька тижнів

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 13:56
Баєр Леверкузен

Лідер атаки Баєра Патрік Шик пропустить низку матчів команди через травму.

Про це повідомила пресслужба "фармацевтів".

У гравця діагностовано ушкодження підколінного сухожилля, а його повернення очікується у матчі проти Майнца – цю гру заплановано на 18 жовтня.

Цього сезону Шик зіграв 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Напередодні Баєр переграв Санкт-Паулі, завдяки чому піднявся у чільну шістку турнірної таблиці Бундесліги.

