Лідер атаки Баєра пропустить декілька тижнів
Патрік Шик
Баєр Леверкузен
Лідер атаки Баєра Патрік Шик пропустить низку матчів команди через травму.
Про це повідомила пресслужба "фармацевтів".
У гравця діагностовано ушкодження підколінного сухожилля, а його повернення очікується у матчі проти Майнца – цю гру заплановано на 18 жовтня.
Цього сезону Шик зіграв 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.
Напередодні Баєр переграв Санкт-Паулі, завдяки чому піднявся у чільну шістку турнірної таблиці Бундесліги.