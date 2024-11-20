Ювентус хоче орендувати нападника Баєра

Ювентус планує підчас січневого трансферного вікна орендувати нападника Баєра Патріка Шика.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Тренерський штаб туринського клубу турбує той факт, що у них немає гідного дублера для основного центрального форварда, Душана Влаховича. У січні цю кадрову проблему сподіваються вирішити шляхом оренди Шика, який не має стабільного місця в основі Баєра.

У поточному сезоні 28-річний чех відзначився 4 голами та 1 асистом у 14 матчах за Баєр у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 22 мільйони євро, контракт розрахований до літа 2027 року.

Що цікаво, 7 років тому був за крок від переходу в Ювентус, проте провалив медогляд.

Раніше повідомлялося про те, що туринський клуб має намір орендувати захисника Бенфіки Антоніу Сілву.