Манчестер Юнайтед націлився на форварда збірної Чехії

Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією з нападником леверкузенського Баєра та збірної Чехії Патрік Шик.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Манкуніанці перебувають у пошуку "дев'ятки" та віддають перевагу молодим гравцям, проте включили 29-річного чеського форварда до свого списку трансферних цілей на літо.

МЮ вже зв'язався з агентами гравця, але між ними не було жодних конкретних перемовин. Відомо, що "фармацевти" вимагатимуть за свого нападника близько 25-30 млн євро.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2027 року. У поточному сезоні на його рахунку 23 голи та віддав 1 асист в 40 матчах у всіх турнірах.

Напередодні повідомлялося, що клуби з чемпіонату Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.