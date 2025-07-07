Зірковий футболіст збірної Англії обіграв у шахи одного із найбагатших людей Великобританії

Футболіст Крістал Пелас і збірної Англії Еберечі Езе став зіркою у соцмережах завдяки шахам.

Під час дружньої зустрічі з одним із найвідоміших мільярдерів світу, сером Річардом Бренсоном, гравець несподівано виграв партію в шахи.

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Емоції після поразки переповнили власника імперії Virgin Group настільки, що він облив футболіста водою! І хоча це був жарт, момент вийшов справді видовищним і став вірусним у мережі.

Нагадаємо, не так давно 26-річний півзахисник взяв участь у престижному онлайн-чемпіонаті PogChamps 6, не програвши жодної партії та впевнено ставши чемпіоном. Езе завоював головний приз – 20 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що Миколенко здивував гравців Евертона гросмейстерькою грою у шахи у перерві між тренуваннями.