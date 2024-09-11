Лідер Арсенала вибув на тривалий термін через травму

Півзахисник збірної Норвегії та лондонського Арсенала Мартін Едегор не зможе зіграти за команду в найближчі тижні через травму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лікаря збірної Норвегії.

За інформацією джерела, Мартін отримав травму правого гомілковостопного суглоба під час матчу Норвегії — Австрія в Лізі націй. Норвежець покинув поле, і його сфотографували на милицях, коли він сідав на літак до Лондона. Зазначається, що він пропустить найближчі матчі "канонірів" в Англійській Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Едегор зіграв 48 матів, у яких забив 11 голів, та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про травму ще одного футболіста Арсенала — Ріккардо Калафіорі