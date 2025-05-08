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Едегор: Віддамо належне воротарю ПСЖ

Олег Дідух — 8 травня 2025, 16:55
Едегор: Віддамо належне воротарю ПСЖ
Мартін Едегор
Фото УЄФА

Півзахисник Арсенала Мартін Едегор прокоментував поразку 1:2 від ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Хавбека цитує пресслужба УЄФА.

"Ми дуже добре почали матч, атакували, мали імпульс і створили кілька чудових моментів. Зрештою, цього виявилося недостатньо. Я думаю, що між штрафними майданчиками ми грали добре, але всередині них ми були недостатньо хорошими в обох матчах. Віддамо належне їхньому воротарю, який зробив кілька чудових сейвів.

Ми повинні винести з цього урок. Ми робимо багато хороших речей, але цього недостатньо, особливо перед воротами, де вирішується результат матчів. Там ми повинні бути ще гострішими. Ми хочемо використати цей біль і повернутися ще сильнішими", – заявив норвежець.

Нагадаємо, Арсенал програв ПСЖ 1:3 за сумою двох матчів і вилетів із Ліги чемпіонів. Парижани 31 травня у фіналі в Мюнхені зіграють із міланським Інтером.

ПСЖ Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25 Мартін Едегор

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