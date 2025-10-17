Футболіст ПСЖ отримав престижну нагороду

Південнокорейський хавбек ПСЖ отримав престижну нагороду Азійської футбольної конфедерації (АФК) під час церемонії AFC Awards Riyadh 2025 у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє сайт AFC.

24-річний вінгер обійшов у голосуванні двох інших гравців – японського колегу по амплуа Такефусу Кубо та іранського нападника Мехді Таремі та став найкращим азіатським футболістом за межами Азії.

Минулого сезону Лі Кан Ін разом із Парі Сен-Жермен оформив золотий дубль у Франції – чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни, а також став володарем Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25.

Цього сезону південнокорейський футболіст провів 6 матчів за паризький клуб, проте ще не відзначився результативними діями.

Також відомо, що ПСЖ запропонує новий контракт ключовому захиснику команди Вільяму Пачо.