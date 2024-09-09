Левченко: Якщо ти віддаєшся на 100% і цього мало, то може треба сказати "Не треба мене викликати"?

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що гравцям національної команди варто поставити собі питання, чи гідні вони одягати синьо-жовту футболку.

Про це він сказав у інтерв’ю Tribuna.com.

"У нас є кваліфіковані футболісти. Треба подивитися всім у дзеркало, тому що якщо ти виходиш на поле і навіть на 100 відсотків не можеш віддатися, або ти віддаєшся на 100 відсотків, і цього мало – то, може, треба сказати: "Не треба мене викликати?"

Може, нехай молоді грають, які будуть після 1-2 років виступати на класному рівні. Але зараз, здається, таке відчуття… Коли ми в пресі читаємо, що наші гравці коштують 150 млн, а потім вони виходять і грають… ну, не грають, – то це дуже велика проблема для нашої збірної, для команд, для розвитку гравців", — сказав Левченко.