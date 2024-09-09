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Левченко: Якщо ти віддаєшся на 100% і цього мало, то може треба сказати "Не треба мене викликати"?

Ігор Чернявський — 9 вересня, 11:20
Левченко: Якщо ти віддаєшся на 100% і цього мало, то може треба сказати Не треба мене викликати?
Instagram Євгена Левченка

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що гравцям національної команди варто поставити собі питання, чи гідні вони одягати синьо-жовту футболку.

Про це він сказав у інтерв’ю Tribuna.com.

"У нас є кваліфіковані футболісти. Треба подивитися всім у дзеркало, тому що якщо ти виходиш на поле і навіть на 100 відсотків не можеш віддатися, або ти віддаєшся на 100 відсотків, і цього мало – то, може, треба сказати: "Не треба мене викликати?"

Може, нехай молоді грають, які будуть після 1-2 років виступати на класному рівні. Але зараз, здається, таке відчуття… Коли ми в пресі читаємо, що наші гравці коштують 150 млн, а потім вони виходять і грають… ну, не грають, – то це дуже велика проблема для нашої збірної, для команд, для розвитку гравців", — сказав Левченко.

Нагадаємо, збірна України провально стартувала в Лізі націй-2024/25, поступившись Албанії. Завтра, 10 вересня, команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися в матчі проти Чехії. Початок поєдинку 2 туру — о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу Євген Левченко

Євген Левченко

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