Він досяг своєї межі у Шахтаря: Левченко – про трансфер Сікана
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив перехід нападника Данило Сікана з донецького Шахтаря у турецький Трабзонспор.
Цитує Левченка "Український футбол".
"Насправді, це було несподіванкою. Я розумію, що ми завжди хочемо, щоб наші футболісти переходили до топ-5 найкращих чемпіонатів Європи. Але, не висловлюючись погано про турецький чемпіонат, цей трансфер було обумовлено тим, що Сікан досягнув своєї межі у Шахтарі. Саме перспективи розвитку у Шахтарі у нього вже не було.
Відтак, припускаю, що в певний момент виникла обопільна згода, як гравця, так і клубу, в особі тренерського штабу. Плюс, я дуже радію, що наші футболісти виїжджають за кордон. Бо зараз тільки в такому випадку для гравців відкриваються перспективи для розвитку. Відтак, це win-win ситуація і для гравця, і для клубу", – розповів Левченко.
У поточному сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".
Зазначимо, що за турецький клуб виступає ще один український футболіст – Арсеній Батагов. Напередодні він забив дебютний гол за Трабзонспор у матчі проти Сівасспору.