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Він досяг своєї межі у Шахтаря: Левченко – про трансфер Сікана

Олександр Булава — 28 січня 2025, 11:25
Євген Левченко оцінив перехід Сікана у Трабзонспор
Данило Сікан
Трабзонспор

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив перехід нападника Данило Сікана з донецького Шахтаря у турецький Трабзонспор.

Цитує Левченка "Український футбол".

"Насправді, це було несподіванкою. Я розумію, що ми завжди хочемо, щоб наші футболісти переходили до топ-5 найкращих чемпіонатів Європи. Але, не висловлюючись погано про турецький чемпіонат, цей трансфер було обумовлено тим, що Сікан досягнув своєї межі у Шахтарі. Саме перспективи розвитку у Шахтарі у нього вже не було.

Відтак, припускаю, що в певний момент виникла обопільна згода, як гравця, так і клубу, в особі тренерського штабу. Плюс, я дуже радію, що наші футболісти виїжджають за кордон. Бо зараз тільки в такому випадку для гравців відкриваються перспективи для розвитку. Відтак, це win-win ситуація і для гравця, і для клубу", – розповів Левченко.

У поточному сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Зазначимо, що за турецький клуб виступає ще один український футболіст – Арсеній Батагов. Напередодні він забив дебютний гол за Трабзонспор у матчі проти Сівасспору.

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Євген Левченко

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