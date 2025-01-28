Він досяг своєї межі у Шахтаря: Левченко – про трансфер Сікана

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив перехід нападника Данило Сікана з донецького Шахтаря у турецький Трабзонспор.

Цитує Левченка "Український футбол".

"Насправді, це було несподіванкою. Я розумію, що ми завжди хочемо, щоб наші футболісти переходили до топ-5 найкращих чемпіонатів Європи. Але, не висловлюючись погано про турецький чемпіонат, цей трансфер було обумовлено тим, що Сікан досягнув своєї межі у Шахтарі. Саме перспективи розвитку у Шахтарі у нього вже не було.

Відтак, припускаю, що в певний момент виникла обопільна згода, як гравця, так і клубу, в особі тренерського штабу. Плюс, я дуже радію, що наші футболісти виїжджають за кордон. Бо зараз тільки в такому випадку для гравців відкриваються перспективи для розвитку. Відтак, це win-win ситуація і для гравця, і для клубу", – розповів Левченко.