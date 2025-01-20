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Батагов відзначився дебютним голом за Трабзонспор

Олексій Мурзак — 20 січня 2025, 20:40
Батагов відзначився дебютним голом за Трабзонспор
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов відзначився дебютним голом за турецький клуб.

Це сталося у матчі 20-го туру чемпіонату Туреччини проти Сівасспора. 22-річний центральний оборонець відкрив рахунок на 6-й хвилині поєдинку.

У поточному сезоні Батагов провів за Трабзонспор 7 матчів, і це його перша результативна дія.

Нагадаємо, що українця турецький клуб купив у серпні минулого року у Зорі за 1,8 млн євро, але дебютував Арсеній лише наприкінці листопада.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до продажу центрального нападника Данила Сікана в турецький Трабзонспор.

Трабзонспор Батагов

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