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Левандовський: Барселоні треба покращити менталітет заради титулів

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 10:37
Левандовський: Барселоні треба покращити менталітет заради титулів
Роберт Левандовський
Transfermarkt

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський прокоментував боротьбу команди за титули в сезоні-2024/25.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Ми виглядали дуже добре на початку кампанії. Проте, згодом ми увійшли в той період, коли почали втрачати очки.

Останніми тижнями ми грали не дуже переконливо. Треба змінити ментальний підхід до маленьких матчів. Я не кажу, що ми граємо проти маленьких команд.. просто є поєдинки, які не дуже важливі для людей. Але для нас, в плані очок, вони важливі. Нам треба це покращити, щоб вигравати титули.

Суперкубок з Реалом? Я дуже схвильований. Ми повинні показати наш найкращий футбол. Барса дуже хоче виграти це трофей", – розповів Левандовський.

Цього сезону поляк зіграв 26 матчів, в яких забив 23 м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що "блаугранас" змінили кухаря через скаргу Роберта.

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