Левандовський: Барселоні треба покращити менталітет заради титулів

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський прокоментував боротьбу команди за титули в сезоні-2024/25.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Ми виглядали дуже добре на початку кампанії. Проте, згодом ми увійшли в той період, коли почали втрачати очки.

Останніми тижнями ми грали не дуже переконливо. Треба змінити ментальний підхід до маленьких матчів. Я не кажу, що ми граємо проти маленьких команд.. просто є поєдинки, які не дуже важливі для людей. Але для нас, в плані очок, вони важливі. Нам треба це покращити, щоб вигравати титули.

Суперкубок з Реалом? Я дуже схвильований. Ми повинні показати наш найкращий футбол. Барса дуже хоче виграти це трофей", – розповів Левандовський.