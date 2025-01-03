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Барселона змінить кухаря через скаргу Левандовського

Станіслав Лисак — 3 січня 2025, 12:43
Барселона змінить кухаря через скаргу Левандовського
Getty Images

Каталонська Барселона шукає нового кухаря для команди після звернення головного тренера Гансі-Діттера Фліка, якому поскаржився форвард каталонців Роберт Левандовський.

Про це повідомляє Sport.es.

Під час одного з виїзних поєдинків польський футболіст, дружина якого є дієтологом, поскаржився наставнику на їжу, яку вживали гравці через, що Флік звернувся до керівництва про необхідність знайти професійнішого кухаря.

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Наразі відбулися співбесіди з потенційними кандидатами на цю посаду, яку проводило керівництво клубу та перший дієтолог "блаугранас".

Зазначається, що Флік вважає, що правильне харчування та суворий розклад дуже важливий для того, щоб футболісти демонстрували свій максимум на полі.

Як повідомляє видання, каталонці мають обмежений бюджет через фінансову ситуацію в клубі, однак кілька тижнів тому Деко та Алехандро Ечеваррія спілкувалися з престижними шеф-кухарями.

Барселона Роберт Левандовський Ханс-Дітер Флік

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