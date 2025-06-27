Лестер оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед та Реала Руд ван Ністелрой більше не є головним тренером Лестера.

Про це повідомила пресслужба "лисиць".

Сторони розірвали угоду за обопільним рішенням сторін. 48-річний нідерландський фахівець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте не допоміг команді уникнути вильоту з АПЛ.

Leicester City Football Club and Ruud van Nistelrooy have mutually agreed that Ruud’s contract with the Club as First Team Manager will terminate with immediate effect. — Leicester City (@LCFC) June 27, 2025

Ван Ністелрой отримає компенсацію за своє звільнення, яку буде виплачено у липні – це обумовлено правилами прибутковості та фінансової стійкості (PSR).

Лестер – третій клуб у тренерській кар’єрі Ван Ністелроя на дорослому рівні. Раніше колишній нападник збірної Нідерландів працював із ПСВ і був виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що Лестер готовий відпустити свого лідера півзахисту за доволі скромну суму.