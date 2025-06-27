Лестер оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед
Ексфутболіст Манчестер Юнайтед та Реала Руд ван Ністелрой більше не є головним тренером Лестера.
Про це повідомила пресслужба "лисиць".
Сторони розірвали угоду за обопільним рішенням сторін. 48-річний нідерландський фахівець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте не допоміг команді уникнути вильоту з АПЛ.
Ван Ністелрой отримає компенсацію за своє звільнення, яку буде виплачено у липні – це обумовлено правилами прибутковості та фінансової стійкості (PSR).
Лестер – третій клуб у тренерській кар’єрі Ван Ністелроя на дорослому рівні. Раніше колишній нападник збірної Нідерландів працював із ПСВ і був виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялось, що Лестер готовий відпустити свого лідера півзахисту за доволі скромну суму.