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Лестер оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 12:24
Лестер оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед
Руд ван Ністелрой
Getty Images

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед та Реала Руд ван Ністелрой більше не є головним тренером Лестера.

Про це повідомила пресслужба "лисиць".

Сторони розірвали угоду за обопільним рішенням сторін. 48-річний нідерландський фахівець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте не допоміг команді уникнути вильоту з АПЛ.

Ван Ністелрой отримає компенсацію за своє звільнення, яку буде виплачено у липні – це обумовлено правилами прибутковості та фінансової стійкості (PSR).

Лестер – третій клуб у тренерській кар’єрі Ван Ністелроя на дорослому рівні. Раніше колишній нападник збірної Нідерландів працював із ПСВ і був виконувачем обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що Лестер готовий відпустити свого лідера півзахисту за доволі скромну суму.

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