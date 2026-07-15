Кальярі підписав ексгравця збірної Англії

Колишній півзахисник збірної Англії Гаррі Вінкс став гравцем Кальярі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 30-річним хавбеком розрахований на два роки – до літа 2028 року. Вінкс перейшов у Кальярі з Лестера, умови трансферу не розголошуються.

Для півзахисника це буде вже не перший досвід у італійському футболі. В сезоні-2022/23 він виступав за Сампдорію на правах оренди з Тоттенгема. Саме після сезону в Сампдорії Вінкс і перейшов у Лестер, де провів три роки. У 2017 – 2020 роках Вінкс провів 10 матчів і забив 1 гол за збірну Англії.

Кальярі завершив минулий сезон на 14 місці в турнірній таблиці Серії А. Наприкінці травня повідомлялося про інтерес сардинійського клубу до українця Богдана Попова з Емполі.