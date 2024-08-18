Лестер підпише футболіста Тоттенгема

23-річний півзахисник Тоттенгема Олівер Скіпп перейде до Лестера за 20 млн фунтів.

Про це повідомляє The Sun.

Залучені сторони схвально оцінюють трансфер півзахисника. Очікується, що Скіпп пройде медичне обстеження та підпише повноцінний контракт. Півзахисник грав за Тоттенгем з 2018 року і за цей час провів 106 матчів і відзначився лише одним голом.

Минулого сезону гравець зіграв 21 матч Англійської Прем'єр-Ліги та виходив в основному на заміну Анже Постекоглу. Контракт зі Скіппом та Тотенгемом було розраховано до 2027 року.

Олівер об'єднається в Лестер зі своїм колишнім одноклубником з Тоттенгема Гаррі Вінксом. Для "лисів" це вже п'ятий трансфер за літо.

Нагадаємо, що Лестер минулого сезону грав у "Чемпіоншипі" і достроково гарантував вихід до Англійської Прем'єр-Ліги. Також "лисиці" продовжили контракт із 37-річним Варді.