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Лестер підсилився гравцем Кристал Пелеса

Володимир Кук — 23 серпня, 22:56
Лестер підсилився гравцем Кристал Пелеса
Джордан Аю
ФК Лестер Сіті

Лестер придбав форварда Кристал Пелес Джордана Аю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 8 мільйонів. Контракт розрахований до літа 2026 року.

"Я дуже радий бути тут. Я хочу подякувати клубу за те, що вони доклали всіх зусиль, щоб "привезти" мене сюди це сталося швидко, і я дуже радий бути тут", сказав Аю.

У минулому сезоні ганець провів 37 матчів за клуб, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйоніи євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "лиси" підсилились півзахисником Тоттенгема Олівером Скіппом.

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