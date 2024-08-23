Лестер підсилився гравцем Кристал Пелеса
Джордан Аю
ФК Лестер Сіті
Лестер придбав форварда Кристал Пелес Джордана Аю.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 8 мільйонів. Контракт розрахований до літа 2026 року.
"Я дуже радий бути тут. Я хочу подякувати клубу за те, що вони доклали всіх зусиль, щоб "привезти" мене сюди — це сталося швидко, і я дуже радий бути тут", — сказав Аю.
У минулому сезоні ганець провів 37 матчів за клуб, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйоніи євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "лиси" підсилились півзахисником Тоттенгема Олівером Скіппом.