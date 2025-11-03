Леоненко висміяв півзахисника Динамо за матч з Шахтарем

Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко відреагував на автогол атакувального півзахисника киян Владислава Кабаєва у матчі з Шахтарем (1:3).

Його слова передає Sport-express.ua.

"Це вишенька на тортику! Просто розкішний гол Кабаєва, але у свої ворота. Ну, вміють же бити, коли захочуть динамівці. А якщо без жартів, то третій гол Шахтаря – просто черговий провал оборони киян.

У мене таке враження, що всіх нинішніх динамівців понароджували одразу тридцятилітніми. Ні в ДЮСШ вони не ходили, ні законів футбольних не знають…", – сказав Леоненко.