Леоненко висміяв півзахисника Динамо за матч з Шахтарем
Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко відреагував на автогол атакувального півзахисника киян Владислава Кабаєва у матчі з Шахтарем (1:3).
Його слова передає Sport-express.ua.
"Це вишенька на тортику! Просто розкішний гол Кабаєва, але у свої ворота. Ну, вміють же бити, коли захочуть динамівці. А якщо без жартів, то третій гол Шахтаря – просто черговий провал оборони киян.
У мене таке враження, що всіх нинішніх динамівців понароджували одразу тридцятилітніми. Ні в ДЮСШ вони не ходили, ні законів футбольних не знають…", – сказав Леоненко.
Нагадаємо, в 11 турі Шахтар обіграв Динамо 3:1. Перед цим, 29 жовтня, кияни перемоги "гірників" 2:1 у матчі 1/8 фіналу Кубку України.
На даний момент Динамо із 20 очками в активі ділить друге-четверте місця в турнірній таблиці УПЛ із ЛНЗ і Кривбасом. Відставання від Шахтаря становить 4 очки.