Леоненко: Команду Турана вже сміливо можна називати Шахтарспор

Колишній нападник Динамо та національної збірної України Віктор Леоненко вигадав нову назву для донецького Шахтаря.

Про це він розповів в інтерв’ю сайту BLIK.ua.

Леоненко скептично поставився до того, що у штабі Арди Турана, за виключенням Карло Ніколіні, працюватимуть лише турецькі фахівці.

"Мені не подобається, що весь штаб Шахтаря складається з турків. А де ж українці, щоб досвід переймати? Зараз команду вже сміливо можна називати Шахтарспор. Подивимося, що у Турана вийде. Але я вважаю, що у тренерський штаб потрібно брати українців. Хоча, чому дивуватися, якщо у нас навіть у молодіжці тренер – іноземець. Такого, напевно, в жодній країні світу немає" , – заявив Леоненко.

Нагадаємо, що нещодавно Арда Туран розповів про свій тренерський штаб у донецькому Шахтарі.

Раніше Леоненко розкритикував нападника київського клубу Владислава Ваната за матч молодіжної збірної України проти Данії (2:3) на Євро-2025.