Напевно, йому сильно в голову потрапило м'ячем: Леоненко – про слова Михавка після гри з Францією

Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко відповів на слова Тараса Михавка щодо "спірного" пенальті у ворота збірної України в матчі проти Франції у кваліфікації ЧС-2026.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Мене здивувало, що після гри Михавко сказав, що пенальті був 50 на 50. Він не відчув, що наступив на ногу суперника? Напевно, йому сильно в голову потрапило м'ячем, інакше як можна думати, що це спірний пенальті. А так, він не дуже багато помилок робив. Ну, крім пасів у нікуди, як і інші наші гравці", – сказав Леоненко.

Зазначимо, що через поразку від Франції Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.