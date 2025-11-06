Нічия буде успіхом: Леоненко – про матч Динамо зі Зрінські

Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко вважає, що "біло-сині" у матчі Ліги конференцій проти Зрінські можуть розраховувати максиму на нічию.

Його слова передає BLIK.ua.

"Хай там як, але Зрінські – чемпіон своєї країни, тож нічия для Динамо – це буде успіх. Хоча я хочу, щоб Динамо перемогло, навіть нехай випадково. У Шахтаря шансів більше, бо суперник слабший.

Хочеться, щоб Динамо та Шахтар набрали хоч якісь бали в таблицю коефіцієнтів, бо знову місяць доведеться грати кваліфікацію, щоб хоч до Ліги конференцій потрапити. Про Лігу чемпіонів та Лігу Європи я взагалі мовчу", – заявив Леоненко.