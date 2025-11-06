Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нічия буде успіхом: Леоненко – про матч Динамо зі Зрінські

Олександр Булава — 6 листопада 2025, 19:34
Нічия буде успіхом: Леоненко – про матч Динамо зі Зрінські
Віктор Леоненко
Instagram

Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко вважає, що "біло-сині" у матчі Ліги конференцій проти Зрінські можуть розраховувати максиму на нічию.

Його слова передає BLIK.ua.

"Хай там як, але Зрінські – чемпіон своєї країни, тож нічия для Динамо – це буде успіх. Хоча я хочу, щоб Динамо перемогло, навіть нехай випадково. У Шахтаря шансів більше, бо суперник слабший.

Хочеться, щоб Динамо та Шахтар набрали хоч якісь бали в таблицю коефіцієнтів, бо знову місяць доведеться грати кваліфікацію, щоб хоч до Ліги конференцій потрапити. Про Лігу чемпіонів та Лігу Європи я взагалі мовчу", – заявив Леоненко.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

Динамо Київ Віктор Леоненко

Динамо Київ

Демʼяненко: Пора вже Динамо брати очки у Лізі конференцій
Вони звикли, – тренер Зрінські висловився про вимушено "домашні" матчі Динамо в Польщі
Єзерський спрогнозував перемогу Динамо у матчі зі Зриньськи
Динамо – Зрінські: відео голів матчу
Динамо та Шахтар зіграють матчі 3-го туру Ліги конференцій

Останні новини